«Роскосмос» объявил дату первого в этом году запуска ракеты-носителя «Протон-М». Ракета отправится в космос 30 июля, передает РИА Новости.

Согласно данным, пуск ракеты «Протон-М» намечен на 30 июля в 0:27 по мск (1:27 по Киеву). «Протон-М» доставит на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», изготовленные ИИС им. Решетнева.

Изначально запуск «Протон-М» был намечен на март. Однако при подготовке ракеты был обнаружен технический брак, из-за которого отправка была отложена до мая.

Но и в мае ракета-носитель «Протон» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» запущена не была из-за дефектов в ракете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.