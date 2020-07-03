MEGOGO открыл доступ к премиальному пакету каналов Viasat зрителям в Беларуси. Пакет действует с 1 июля, передает TVnews.by.

Согласно данным, теперь жители Беларуси могут смотреть 13 каналов Viasat: «ViP Serial HD», «ViP Premiere HD», «ViP Comedy HD», «ViP Megahit HD», «TV1000», «TV1000 Русское кино», «TV1000 Action», «Viasat Explore», «Viasat History», «Viasat Nature», «Da Vinci», «Viasat Sport» и «Viasat Nature/Viasat History HD».

«В эфире каналов зрителям доступны лучшие голливудские фильмы и эксклюзивные сериалы, популярные мультфильмы, культовые мировые киноленты, советские фильмы, российские новинки, документальные передачи о природе и истории, спортивные live-трансляции, научные программы для всей семьи», — пишет ресурс.

Отмечается, что все 13 каналов вошли в подписку «ТВ и Кино: Максимальная». При этом стоимость подписки возросла до 14,9 рублей в месяц.

Напомним, а Украине MEGOGO запустил собственный интерактивный 4K-канал.

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