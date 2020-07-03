Inter Media Group выразила желание отказаться от кодирования спутникового сигнала. По этому поводу медиагруппа обратилась за консультацией к своему спутниковому оператору SES, сообщает телеграм-канал TV Post.

Согласно данным, холдинг намерен вернуться к вещанию с открытым сигналом на спутнике. Речь идёт о всех восьми телеканалах группы: «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom и «Enter-фильм».

Причиной такого решение стало, во-первых, то, что доходы от дистрибуции не соответствуют ожиданиям. Также повлиял грядущий распад рекламного «Альянса» в конце этого года. После него холдингу придется перестраивать работу своего рекламного сейлера Space Media и заново налаживать взаимоотношения с рекламодателями. Прямых контрактов с рекламодателями сейлер не имеет, потому телегруппе грозит недополучение средств.

Отмечается, что технически в отмене кодирования нет ничего сложного. Inter Media Group нужно будет всего лишь перевести сигнал со сжатого MPEG-4 на стандартный MPEG-2. Однако, если это произойдет, телегруппу ждёт «холодная война» с 1+1 media и «Медиа Группой Украина».

Напомним, в феврале на рассмотрение ВР поступил вопрос об отмене кодирования спутникового сигнала в Украине. В голосовании мораторий поддержали 225 нардепов, и только один выступил против.

Позже Президент Владимир Зеленский совместно с руководителями медиагрупп обговорил вопрос касательно проблем, возникших после кодирования спутникового сигнала. Совместным решением стало обеспечение всех украинцев доступом к главным украинским телеканалам по средством запуска международных спутниковых версий и расширения эфирного цифрового покрытия.

UPD:

Представитель компании SES в закрытом сообществе Телеком-Кружок в сети Facebook сообщила, что «переговоры оператора c Inter Media Group по данному вопросу не проводились».

UPD-2:

Inter Media Group в комментарии изданию Detector Media опровергла информацию о намерении снять кодировку со своих спутниковых телеканалов.

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