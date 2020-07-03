Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания расширил перечень разрешенных в Украине иностранных программ. К списку были добавлены каналы History2 EU и tviQ, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, History2 EU — спутниковый телеканал с 24-часовым англоязычным вещанием познавательного формата. Рекламы и спонсорства в эфире канала нет.

tviQ также вещает 24 часа в сутки на английском языке. Формат — обучающий. Канал может осуществлять как спутниковое, так и кабельное вещание.

Нацсовет отметил, что во время мониторинга программ этих двух каналов нарушений законодательства или положений Евроконвенции о трансграничном вещании обнаружено не было.

Напомним, в мае Нацсовет окончательно разрешил трансляцию в Украине канала TV 1000 East.

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