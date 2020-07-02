Discovery расширила вещание в Тропической Африке. Компания подписала соглашение на дистрибуцию с местным провайдером StarTimes, передает Телекритика.

Согласно данным, теперь каналы Investigation Discovery (ID) и Discovery Science начнут работу в регионах Тропической Африки, однако, не уточняется, в каких именно. Контент для зрителей будет транслироваться на французском языке.

«Благодаря этим каналам мы сможем удовлетворить потребности франкоязычных зрителей на всем континенте, продолжая укреплять наши давние отношения со StarTimes», — рассказала вице-президент и генеральный директор Discovery в Африке, на Ближнем Востоке и в Турции Аманда Тернбулл.

Отмечается, что Discovery и StarTimes сотрудничают с 2015 года. StarTimes занимается дистрибуцией Real Time, Discovery Family и ID на английском языке.

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