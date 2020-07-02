Услуги YouTube подорожают в конце этого месяца. Их стоимость вырастет на 30%, передает Телекритика.

Согласно данным, подорожание связано с заключением соглашения между YouTube и ViacomCBS. Ранее такая тенденция уже наблюдалась в 2018 году, когда медиаконгломерат Turner разместил на сервисе свои каналы (стоимость услуги YouTube TV выросла с $30 до $40). В 2019 году услуга подорожала до $50 после заключения соглашения с Discovery.

Как отметила вице-президент YouTube по управлению продуктами Кристиан Эстлиен, подорожание услуг может разочаровать многих пользователей. Тем не менее, по ее словам, повышение цен оправдано подорожанием стоимости контента и ряда других факторов.

Напомним, в июне Vodafone и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве. В связи с этим оператор подарил своим абонентам бесплатный доступ к премиальной подписке на видеоплатформу.

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