В Харькове запустили молодежное интернет-радио. Станция HRK.FM призвана популяризовать харьковскую культуру, в связи с чем в ее эфире будет звучать преимущественно музыка местных авторов, сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Согласно данным, радиостанция появилась благодаря программе Бюджет участия. В рамках этой программы харьковчане представили свой проект на голосование. После того, как он набрал достаточное количество голосов, из городского бюджета были выделены средства на его реализацию.

HRK.FM ориентирована на молодежь, в связи с чем в своем эфире будет звучать танцевальная музыка. Кроме того, для популяризации харьковской культуры радиостанция будет предлагать слушателям музыку местных авторов.

«Впереди нас ждет очень много работы по созданию продукта. Мы ориентируемся на молодежь, на танцевальную музыку. Музыкальный формат будет основной. Наше кредо — больше музыки, меньше болтовни, и рекламы тоже пока не предвидится», — рассказал автор проекта «Радио с характером из Харькова» Сергей Миллер.

Также, по словам Сергея Миллера, в дальнейшем они планируют открыть студию звукозаписи для молодых музыкантов.

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