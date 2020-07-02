Власти приняли распоряжение, касающееся внесения изменений в план мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности, предложенных Министерством цифровой трансформации. В частности, изменения обязуют провайдеров и операторов отчитываться регулятору исключительно в электронной форме, сообщается на сайте Минцифры.

Согласно данным, для эффективного развития интернета в Украине необходимо своевременное и постоянное предоставление достоверной информации о реальном покрытии. Подача этих данных в электронном виде поможет сэкономить время и повысить качество информации.

Кроме того, в распоряжении говорится о необходимости повысить предельные нормы излучения для радиооборудования, приравняв их к европейским. Это необходимо, чтоб получить больше возможностей для проведения 4G и широкополосного интернета в сельские регионы.

Напомним, на днях НКРСИ направила в Верховную Раду ряд замечаний и предложений относительно законопроекта «Об электронных коммуникациях». Регулятор просит большей независимости для себя.

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