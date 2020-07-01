В Латвии запретили показ семи программ российского телеканала RT (Russia Today). Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, под санкции подпали RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. НСЭСМИ также призвал и другие страны ЕС запретить данные программы.

Причиной такого решения стало то, что вышеперечисленные телеканалы находятся под фактическим влиянием Дмитрия Киселева. В отношении данного лица Совет ЕС ранее принял санкции.

Как отмечают в НСЭСМИ, RT является самым влиятельным из российских каналов в плане пропаганды на Западе. Регулятор заявляет, что RT совместно с другими каналами «кремлевской пропаганды» выставляет Латвию как «несостоятельную страну».

Напомним, в этом месяце в Латвии утвердили поправки к закону, ограничивающие телевещание на русском языке. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону об электронных СМИ о языковых квотах на телевидении.

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