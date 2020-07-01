Украина рассматривает возможности возвращения спутника «Лыбидь», средства на создание которого были расхищены чиновниками. По словам главы Государственного космического агентства Владимира Усова, у государства есть три сценария решения этой проблемы, передает Гордон.

Как известно, в 2009 году Канадское экспортное агентство выделило ГП «Укркосмос» кредит на создание спутника. Сумма составляла $292 млн. Строительством космического аппарата должна была заниматься компания MacDonald, Dettwiler & Assoc (MDA Corp).

Однако в 2014 году в MDA приостановили работу над заказом по причине политической нестабильности в Украине, сославшись на форс-мажор. На тот момент в MDA заявляли, что обсуждают с заказчиком «дальнейшие сценарии сотрудничества с целью минимизации негативных эффектов». Тогда же в компании заявили, что приостанавливают работу на срок от 4 до 6 месяцев, при этом окончательную сумму расходов, связанных с задержкой, ещё предстоит определить. В 2017 году компания полностью вышла из проекта по причине исчезновения крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах.

Сам спутник был отдан на хранение компании «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева в Красноярском крае (Россия). Там он находится и по сей день.

Однако, по словам Владимира Усова, у Украины есть шанс вернуть «Лыбидь», воспользовавшись одним из трёх способов. Во-первых, государство может докапитализировать проект.

«Государство понимает, что для запуска спутника проект надо докапитализировать. Нужны деньги на создание ракеты, тестирование спутника, его доработки и продление гарантийных сроков. Сумма большая – $50–60 млн. Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с Байконура. Вероятность такого развития событий, как вы понимаете, довольно низкая», — сообщил глава Госкосмоса.

Второй способ — найти инвестора, который дофинансирует проект. Однако, по словам Усова, желающих выделить финансирование пока нет.

Тем не менее, даже если и найдется инвестор, запускать спутник с подконтрольного России Байконура рискованно с точки зрения национальной безопасности. Поэтому самым вероятным вариантом является продажа прав на истребование спутника с РФ третьей стороне. И уже на полученные деньги можно будет разработать собственный украинский спутник.

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