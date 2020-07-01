Оптический интернет от «Укртелекома» набирает все большего спроса у бизнес-клиентов. Как сообщает оператор, такая тенденция наблюдается из-за модернизации компании и расширения волоконно-оптической сети, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в первом квартале текущего года доля бизнес клиентов среди всех пользователей оптического интернета превышала две трети, а уже в мае составляла 74%. Всего интернетом от «Укртелекома» пользуются более чем в 2,4 тыс. населенных пунктах Украины.

Как отмечает оператор, основными бизнес-клиентами, выбирающими оптический интернет, стали представители малого и среднего бизнеса, фермерские хозяйства, предприятия легкой промышленности и объекты розничной торговли, а также объединенные территориальные громады (ОТГ), образовательные и медицинские учреждения.

Напомним, ранее «Укртелеком» сообщал, что благодаря разрастанию оптической сети, он может больше зарабатывать на предоставлении интернет-услуг. Доход оператора от интернета за первый квартал 2020 года вырос на 7%.

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