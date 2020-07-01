8 июля телеканал UA: ПЕРШИЙ проведёт показ финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2019–2020 гг. Начало прямой трансляции запланировано на 21:30.

В финале сойдутся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». В первом полуфинале киевляне обыграли перволиговый «Минай» со счетом 2:0. Судьба второй путевки решилась в серии послематчевых пенальти, где полтавчане оказались сильнее «Мариуполя».

Финальный поединок состоится в Харькове на ОСК «Металлист». В этом году финал должен был принять Тернополь, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе Украинская ассоциация футбола решила перенести матч во Львов, а после рекомендации от Минздрава Украины окончательное решение приняли в пользу Харькова.

В то же время за Тернополем закрепили право провести финал следующего розыгрыша Кубка Украины.

Решающий поединок Кубка Украины прокомментируют спортивные журналисты и комментаторы Общественного Владислав Шалота и Вадим Шевякин.

Для безопасности финальный матч пройдет без болельщиков на трибунах.

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