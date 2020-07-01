Кабмин внёс изменения в план мер по дерегуляции хоздеятельности и улучшению бизнес-климата в Украине. Речь идёт о повышении максимального уровня излучения радиооборудования, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, Кабмин поручил Министерству здравоохранения повысить предельные нормы электромагнитного излучения (ЭМИ) в 10 раз — до стандартов Евросоюза. Таким образом во втором квартале 2020 года предельно допустимый уровень ЭМИ для диапазонов очень высоких, ультравысоких и чрезвычайно высоких частот должен быть увеличен с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см.

«Согласно Рекомендации Совета Европы 1999/519/ЕС, предельно допустимая мощность излучения была установлена на уровне 450 мкВт/кв. см для диапазона частот 900МГц и 900 мкВт/кв. см для 1800МГц», — пишет ресурс.

Отмечается, что такие изменения поспособствует развитию новых мобильных технологий и повышению качества связи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.