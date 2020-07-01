Великобритания может выкупить часть OneWeb. Британское правительство предложило 500 миллионов долларов за 20% компании, передает D-Russia.

Согласно данным, Британия может пойти на эту сделку, чтоб создать конкурента спутниковой системе Евросоюза — Galileo. Решение одобрили премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак.

Напомним, OneWeb заявила о банкротстве в конце марта. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

Активами компании интересовались две организации из Китая, французский спутниковый оператор Eutelsat, инвестиционная компания Cerberus Capital Management и Amazon.

Позже появилась информация о том, что Пентагон намерен попросить у Конгресса финансовой помощи для OneWeb. Министерство обороны США планировало воспользоваться услугами разорившейся компании для улучшения качества связи в Арктике.

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