Мир стремительно меняется. Старые профессии изживают себя, но появляются множество новых. И поступить на обучающие управлению проектами курсы необходимо для продвижения успешной карьеры.

Если вы раздумываете, не оставить ли программирование и не отправиться ли на курсы project management, стоит подробнее выяснить, что же означает этот термин, что должен уметь делать специалист, и на какие зарплаты он может рассчитывать.

PM — что это?

Главный результат, к которому должна стремиться каждая компания — удовлетворить заказчика. Должность «проджект менеджмент» появилась не в производственной сфере, а в области ИТ, так как именно здесь все зависит не от качества обработки деталей или количества выданной «на гора» продукции, а от согласованности действий различных подразделений.

И сегодня закончившие курсы интернет-маркетолога востребованы в строительстве, на производстве, в других отраслях. Ни один крупный бизнес не обходится без услуг специалиста этого профиля.

Грубо говоря, менеджер проекта выполняет роль руководителя, администратора и координатора, обеспечивая оперативную поддержку на месте и согласование действий компании заказчиком.

Такой менеджер проектов должен быть готов к любым неожиданным поворотам. Он обязан не только планировать, но и угадывать будущие изменения. Это сплав науки и точного расчета с интуицией.

Каковы обязанности менеджера по проектам?

Рroject management должен приложить все силы, чтобы реализовать идею заказчика. И добиться этого в заранее заданные сроки, используя все доступные ресурсы.

Проджект менеджер должен:

спланировать работы;

создать и мобилизовать команду;

отслеживать процесс разработки проекта;

координировать связь между отделами;

устранить все потенциальные и постоянно появляющиеся помехи;

предоставить в срок продукт заказчику.

Обучение на курсах PM поможет расширить видение проекта, чтобы рассмотреть работу с разных точек зрения:

осуществление задач, поставленных заказчиком;

достижение финансовых целей компании;

мотивация членов команды на достижение карьерных целей, предотвращение в коллективе конфликтов.

Освоить эти навыки поможет Beetroot Academy.

Средняя зарплата в отрасли

Оценить зарплату project manager достаточно сложно. Хотя можно однозначно сказать, что она достаточно высока. На постсоветском пространстве рекрутинговые агентства предлагают закончившим курсы PM $750-950 в месяц.

Но выше всего зарплата в Австралии — там ПМ в среднем получает $134 658 в год Это больше, чем в Швейцарии ($133605) или США ($108000). При этом разница в оплате для новичка, только что изучившего курсы project manager с нуля, и специалиста с 15-летним стажем может достигать 259%.

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