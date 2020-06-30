Специалисты из Голландии работают над абсолютно неуничтожаемой торрент-сетью. Торрент-трекер Tribler создан без центральных серверов, что делает его неуязвимым для блокировки и других санкций, передает CNews.

Согласно данным, разработка принадлежит специалистам из Делфтского технологического университета. По словам создателя и руководителя проекта Йохана Пувелсе, первоначальной целью была разработка файлообменника, защищённого от внешних факторов.

Достичь этого удалось за счёт полной децентрализации, которой не имеют большинство современных торрент-систем. Таким образом Tribler защищён от взломов или блокировки, единственный способ вывести его из строя — отключить весь интернет.

«Tribler существует в версиях для Windows, Linux, macOS и Android и распространяется в том числе в открытых исходных кодах. Разработчики размещают его в открытом профиле на портале GitHub, принадлежащем Microsoft. По принципу работы она напоминает некогда популярное приложение eDonkey – с ее помощью пользователи могут не только скачивать файлы, как в том же uTorrent, но и искать их», — пишет ресурс.

Кроме того, в системе нет модераторов, что позволяет ей не бояться цензуры. Фильтрация материалов осуществляется за счёт пользователей — они сами могут выставлять оценки раздачам и снижать рейтинги раздач с вирусами или фейками.

Напомним, в феврале появилась информация о том, что основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров запускает проекта Telegram Open Network (TON) — децентрализованный интернет, в котором пользователи получают абсолютную анонимность.

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