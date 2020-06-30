Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, направила а Верховную Раду ряд замечаний и предложений относительно законопроекта «Об электронных коммуникациях». Регулятор просит большей независимости для себя, передает НВ.

Согласно данным, во втором чтении законопроект «Об электронных коммуникациях» должны были принять сегодня, 30 июня. Однако на своем заседании НКРСИ приняла решение, что в нынешнем виде принимать этот законопроект нецелесообразно. Регулятор обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой о содействии в рассмотрении и принятии правок.

В частности, правки НКРСИ касаются получения большей независимости. Регулятор хочет иметь полномочия принимать некоторые решения без согласования с органами власти. В то же время НКРСИ предлагает возможность обжалования своих решений через суд, но чтоб это обжалование не останавливало выполнение решений.

«Упростить себе работу НКРСИ предлагает за счет включения принятых им актов в Единый госреестр нормативно-правовых актов без проведения государственной регистрации и нераспространения на эти акты действия закона Об основах государственной регуляторной политики. Также в НКРСИ заинтересованы в том, чтобы выйти из-под действия закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» во время осуществления мероприятий государственного надзора», — пишет ресурс.

Также НКРСИ настаивает на сохранении радиочастотного мониторинга и тендеров на частотный ресурс. В то же время у регулятора возникли вопросы к предлагаемым новым законопроектам бесплатному присвоению частот и Регуляторной платформе.

Кроме того, НКРСИ настаивает на удалении статей 102−106, касающихся предоставления универсальных услуг.

«Регулятор предлагает положения о предоставлении универсальных услуг электронных коммуникаций предусмотреть в заключительных и переходных положениях законопроекта о регуляторном органе, наполнение которых разработать в рамках Рабочей группы с привлечением представителей Минцифры, НКРСИ, Госспецсвязи, операторов, провайдеров телекоммуникаций и их ассоциаций», — говорится в материале НВ.

Напомним, законопроект «Об электронных коммуникациях» приняли за основу 16 июня. В целом, законопроект призван урегулировать и установить полномочия государства в управлении отраслью электронных коммуникаций.

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