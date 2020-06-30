Vodafone полностью восстановил свои базовые станции, повреждённые в результате наводнения в Западной Украине. От стихийного бедствия пострадало более 30 БС, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, наводнение вывело из строя 35 базовых станций, из них 27 находились в Ивано-Франковской области, и ещё 7 — в Черновицкой. На их восстановление оператору понадобилось два дня.

«Мы понимаем, что главная наша задача после стихии — как можно быстрее «присоединить» абонентов Vodafone к внешнему миру, обеспечивая качественной связью и мобильным Интернетом.

Благодаря активному взаимодействию оперативного штаба Vodafone Украина, слаженной работе технических специалистов при поддержке ГСЧС и местной власти, а также, исходя из обстоятельств и возможностей добраться до мест расположения поврежденных базовых станций, нам удалось восстановить их функционирование в максимально короткие сроки», — сообщил начальник технического департамента Запад Vodafone Украина Роман Арбора.

Напомним, другой оператор — Киевстар — предоставил бесплатную связь абонентам, пострадавшим от наводнения.

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