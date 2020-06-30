Владельцы автомобилей, аудиосистема которых поддерживает платформу Android Auto, получили возможность прослушивания аудиоконтента медиасервиса MEGOGO Audio.

Компания MEGOGO сообщила о начале работы раздела «Аудио» на Android Auto.

«При наличии мобильного приложения MEGOGO в смартфоне, пользователи Android Auto могут начать прослушивание контента без дополнительных настроек. После автоматической синхронизации откроется доступ, как к аккаунту пользователя MEGOGO, так и ко всему аудиоконтенту, включая ранее совершенные покупки или загрузки. При отсутствии MEGOGO в мобильном устройстве, необходимо загрузить приложение на смартфон в Google Play, после чего возможность прослушивания появится в Android Auto», – говорится в сообщении MEGOGO.

Напомним, MEGOGO запустил раздел аудио с новыми форматами в декабре прошлого года. MEGOGO Audio – это 45 000 часов аудиоконтента, тысячи аудиокниг, а также популярные подкасты в удобном формате для прослушивания, которые распространяются бесплатно.

«Большинство аудиокниг доступны по основной подписке MEGOGO, а некоторые – по поштучной продаже по аналогии к фильмовым премьерам. Кроме того, доступно определенное количество бесплатного книжного аудиоконтента», – сообщают в пресс-службе медиасервиса.

В ближайшее время разработчики MEGOGO обещают выпустить приложение MEGOGO Audio, совместимое с Apple CarPlay.

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