Китайская компания Tencent Holdings приобретет малайзийский видеосервис iFlix. Такое решение было принято в рамках стратегии по расширению международной стриминг-платформы Tencent WeTV в Юго-Восточной Азии, передает Телеспутник.

Согласно данным, Tencent WeTV является платформой для распространения на локальных рынках качественного разножанрового контента международного и местного масштабов на различных языках.

В свою очередь iFlix — это видеосервис с около 25 миллионами пользователей в Южной и Юго-Восточной Азии. Он работает с 2014 года.

Отмечается, что после того, как iFlix будет поглощён Tencent Holdings, он некоторое время просуществует в качестве бренда. Однако в конечном итоге, вероятнее всего, будет объединён с WeTV.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что видеосервис iFlix продемонстрировал внушительный рост числа подписчиков, в связи с чем получил крупные инвестиции. Платформа может стать главным конкурентом Netflix на рынке в Юго-Восточной Азии.

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