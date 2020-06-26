Ефективність сервера багато в чому залежить від умов його розміщення. Цьому моменту приділяють особливу увагу, враховуючи ціну техніки. У разі несправності компанія ризикує втратити багато даних, що тягне за собою фінансові ризики. Подібних проблем легко уникнути — досить придбати серверне обладнання. Воно використовується в інформаційних і офісних компаніях, пов’язаних з обробкою чи зберіганням даних. При виборі мережевого обладнання люди часто спираються на вартість, але якісні меблі не обов’язково мають бути дорогими. Хорошим прикладом служить продукція від УХЛ-МАШ. Виробник пропонує надійне серверне обладнання за народними цінами. Розглянемо переваги та недоліки серверних шаф і стійок.

Особливості конструкції серверного обладнання

Сервер являє собою комп’ютерний комплекс для зберігання, обробки чи передачі інформації. Він може використовуватися для об’єднання даних офісу або за його межами. Саме тому важлива безперебійна робота пристроїв. Сервер бажано розміщувати в окремому приміщенні без доступу сторонніх. Ефективність його роботи повинна контролюватися адміністратором, але важливо правильно зберігати пристрої. При виборі обладнання рекомендується завертати увагу на специфіку експлуатації. Необов’язково купувати серверну шафу, якщо можна обійтися відкритою стійкою. Рішення залежить від виділеного бюджету, розмірів приміщення, а також умов розміщення. Для захищених серверних кімнат з точним мікрокліматом часто можна обійтися стійкою. Вибір шаф обумовлений підвищеними вимогами до безпеки та температурного режиму.

Переваги серверних шаф:

комплектація полицями для багатоярусного зберігання;

стінки проти скупчення пилу та проникнення вологи;

вибір між підлоговим і навісним типом виробу;

знімні бічні двері спрощують обслуговування;

наявність замків обмежує небажаний доступ.

Головна відмінність серверних шаф і стійок полягає в стінках. Не варто розцінювати базову шафу як засіб антивандального захисту, але УХЛ-МАШ пропонує зламостійкі моделі. Завдяки замкам шафу відкриє лише довірена особа, що допоможе уникнути зайвих проблем. У закритому просторі обмежується потік повітря, що критично для серверної техніки. Вона виділяє багато тепла, тому комутаційні шафи оснащуються вентиляційними блоками. Це допомагає уникнути перегріву пристроїв, підтримуючи їх стабільну роботу. Але використовувати шафи не завжди виправдано. Якщо в приміщенні зберігається оптимальна температура, досить розмістити металеві стійки. Вони мають відкриті стінки, що не заважає потоку повітря. Вироби полегшують доступ до техніки з будь-якого боку для оперативного огляду.

Плюси металевих стійок:

невелика вага виробу;

надійна і міцна конструкція;

колеса для ручного переміщення;

кріплення для кабелів проти згинання;

підп’ятники компенсують нерівності підлоги.

Незалежно від типу конструкції, її матеріалом виступає метал. Стійки виконані в міжнародному стандарті 19 дюймів. Застосовується оптимальна товщина сталі, щоб виключити деформацію конструкції при тривалому використанні. Для підвищення захисних властивостей шафи проходять захисну обробку, а також покриваються порошковою фарбою. Це допомагає уникнути корозії, покращуючи зовнішній вигляд поверхонь. Для покупки якісного серверного обладнання не потрібен великий бюджет. Ознайомтеся з продукцією вітчизняного виробника УХЛ-МАШ. Компанія має великий досвід виготовлення серверного обладнання, тому гарантує якість товару. Дізнатися подробиці та замовити серверну шафу можна на сайті.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.