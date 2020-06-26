Из-за наводнений в западных областях Украины многие местные жители испытывают бытовые трудности, в связи с чем нуждаются в стабильной и постоянной мобильной связи. Киевстар поддержал людей, обеспечив им бесплатную связь, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, оператор начислил по 50 бонусов на услуги связи абонентам припейд-тарифов, проживающим в зоне стихийного бедствия. Пользователям контрактных планов начислено по 200 бонусов. Бонусы можно использовать в течение недели после начисления.

«Киевстар прилагает все усилия, чтобы в регионах, пострадавших от наводнения, стабильно работала мобильная связь и местные жители могли беспрепятственно звонить в службы экстренной помощи, своим родственникам и друзьям. Так, в круглосуточном режиме работают аварийно-восстановительные группы, ежедневно проводятся объезды трасс для выявления критических участков, проводятся работы по укреплению магистральных кабель-каналов, и др.», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, количество абонентов Киевстар — физических лиц, выбравших контрактное обслуживание, превысило 1 миллион. В ТОП-5 городов, жители которых предпочитают контракт, попали Киев, Одесса, Днепр, Кривой Рог и Львов.

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