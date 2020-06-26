Киевстар расширил покрытие связи 4G, предоставив доступ к сети ещё в 344 населенных пунктах. Теперь связь четвертого поколения оператора доступна более чем 80% украинцев, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, 4G от Киевстар появился в Токмаке (Запорожская обл.), Соледаре (Донецкая обл.), Сваляве (Закарпатская обл.), Погребище (Винницкая обл.) и Белзе (Львовская обл.). Также доступ к сети четвертого поколения получили жители сотен небольших сел.

В связи с этим сегодня более 80% жителей Украины могут воспользоваться доступом к скоростному мобильному интернету в сети Киевстар.

«Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. За этот период объемы потребления мобильного интернета в сети Киевстар увеличились с 325 до 649 Петабайтов. В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 10 Гб трафика на месяц, это почти вдвое больше, чем в сети 3G», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, ранее стало известно, что количество абонентов Киевстар — физических лиц, выбравших контрактное обслуживание, превысило 1 миллион. В ТОП-5 городов, жители которых предпочитают контракт, попали Киев, Одесса, Днепр, Кривой Рог и Львов.

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