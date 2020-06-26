В дальнейшем компания Samsung доработает решение, дав возможность работающим «в поле» инженерам настраивать с земли антенны базовых станций, используя свои смартфоны.

В компании Samsung Electronics продемонстрировали новое решение на основе дронов, позволяющее инженерам базовых станций сетей 5G измерять конфигурацию антенн в удалённом режиме. Об этом сообщила пресс-служба технологического гиганта из Южной Кореи.

Решение позволяет инженерам использовать смартфон для удалённого управления дронами, оснащёнными камерами.

Дрон, находясь в полёте, делает снимки антенн, установленных на крышах или вышках базовых станций, которые затем можно просматривать со смартфона и отправлять в облако, – сообщают в Samsung.

Решение, разработанное с использованием глубинного обучения и искусственного интеллекта (AI), затем проверяет вращение и наклон антенн, позволяя инженерам определить, были ли эти антенны установлены правильно – под заданными оптимальными углами.

Автоматизированное решение предоставит операторам более эффективный способ управления оборудованием сотовых сетей, повысит степень безопасности работников и позволит оптимизировать производительность сети, – заявляют в компании Samsung.

Во время демонстрации, проведенной в кампусе компании, весь процесс занял 15 минут, начиная с момента взлёта дрона. При этом в компании сообщили, что фотографии и данные анализа можно будет просмотреть на смартфоне инженера менее чем через минуту.

В компании Samsung указали на то, что данный метод является более удобным решением в сравнении традиционными методами измерений, когда инженеру требуется потратить несколько часов на подготовку, а также подъём на вышку для измерения конфигурации антенн и спуск с неё.

Использование дронов также повысит степень безопасности сотрудников, поскольку при использовании стандартных решений инженерам обычно необходимо нести тяжелое оборудование и подниматься с ним на высокие мачты. Это особенно облегчит работу инженеров в США, где компаниям-операторам сетей обычно приходится отправлять двух сотрудников для проверки и регулировки углов наклона антенн.

Решение будет запущено по всему миру до конца текущего года.

Южнокорейский технологический гигант планирует усовершенствовать данное решение – в частности, планируется добавление дополнительных функций, которые позволят инженерам дистанционно настраивать угол наклона антенны со своих мобильных устройств или ПК вместо того, чтобы подниматься к ним.

«По мере роста количества базовых станций 5G операторы будут уделять всё больше внимания вопросам производительности сети, и мы наблюдаем растущий рыночный спрос на интеллектуальные решения для обслуживания базовых станций», – комментирует вице-президент компании Samsung Electronics и глава отдела автоматизации сетей и сетевого бизнеса Сохёнг Чонг.

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