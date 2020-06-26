Под термином digital marketing подразумеваются все маркетинговые методы и каналы, которые используются для продвижения услуг или товаров в интернете. В отличие от традиционного способа раскрутки, в этом случае используются исключительно цифровые технологии, что открывает больше данных для анализа и методов работы. Однако, как и все интернет-технологии, диджитал маркетинг быстро меняется, совершенствуется. Что будет в тренде в 2020 году, а какие тенденции остаются по-прежнему рабочими, читайте ниже.

Эффективные инструменты

Среди рабочих приемов digital marketing, которые хорошо зарекомендовали себя еще пару лет назад, осталось 3 основных:

Голосовой поиск. Интересным моментом является тот факт, что ключевые фразы в SEO подбираются не так, как пишется текст, а как эти слова произносят люди. Чатботы. Они используются для персонализированной автоматической помощи. Разница в том, что в 2020 году чатботы становятся более убедительными, в сравнении с теми моделями, которые были актуальны в прошлые годы. Видеомаркетинг. В 2020 г. размещать ролики становится проще, что существенно облегчает управление этим инструментом.

Как видно, и в прежних тенденциях появились изменения, однако они не столь захватывающие, как новые методы.

Тренды digital marketing в 2020 г.

С наступлением нового десятилетия, цифровые технологии продолжают активно развиваться и совершенствоваться. Подтверждение тому – изменения в трендах диджитал-маркетинга. Актуальными в 2020 году являются следующие приемы:

Социальная коммерция. Так называется приобретение товаров напрямую через публикации или рекламу. Цель метода – уменьшение количества операций, которые клиенту нужно совершить для заказа. Плюс продаж в соцсетях – увеличение завершенных сделок. Обмен сообщениями с клиентом напрямую. Данный ход можно расценивать как инструмент оптимизации обслуживания заказчиков. Для этого легко использовать любые мессенджеры или соцсети. Личная переписка помогает наладить отношения с клиентом, оперативно отреагировать на его заказ, жалобу, дать консультацию. Микроинфлюенсеры. В отличие от крупных блогеров, у них небольшое число фолловеров, но при этом они могут больше внимания уделять каждому подписчику. Интерактивный и качественный email. Данный канал коммуникации известен давно. Чтобы он не «умер», диджитал-маркетологи его освежили дополнительными инструментами. Трендом 2020 года в рассылках является уменьшение текстового наполнения. Вместо него – безупречные электронные письма с качественным дизайном. Они и по виду, и по функциям напоминают на веб-страницы, имеют интерактивные клавиши, иные элементы взаимодействия. Аналитика настроений. Данная практика направлена на изучение реакции ЦА и пользователей Сети на услугу/продукт. Программная реклама. Все чаще ее делают роботы. Для развития бизнеса обязательно стоит заказать настройку контекстной рекламы, она является одним из эффективнейших способов привлечения ЦА. Однако на смену ручному труду приходит автоматизация (используют искусственный интеллект, машинное обучение).

Отметим парадокс: в 2020 г. тренды digital marketing не только человечнее, но и более механические. Общие тенденции направлены на упрощение взаимодействия с целевыми нишами, однако средства для образования данных связей во всем полагаются на инновационные технологии и становятся автоматизированными. Сохранится ли это в 2021 году? Поживем – увидим.

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