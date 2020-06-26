Американские исследователи представили окончательные данные анализа отчётов о воздействии 5G на здоровье человека. Учёные признали все теории о негативном влиянии технологии фейком, передает Главред.

Согласно данным, учёные приступили у анализу отчётов после того, как в интернете стали массово обсуждать якобы негативное влияние 5G на организм. По словам доктора Калифорнийской школы имени Дэвиса Джерролда Т. Бушберга, все эти теории на самом деле не имеют реального подтверждения.

«Эта дезинформация вместе с веб-сайтами активистов, выражающими еще более зловещие последствия 5G – от рака до ответственности за текущую пандемию коронавируса, породила существенную и ненужную общественную тревогу», – заявил доктор.

Напомним, в апреле широкого распространения приобрела теория о связи 5G с коронавирусом. Ее сторонники верят в электромагнитное излучение от 5G, якобы подавляющее иммунную систему человека и помогающее вирусам и бактериям проникать в организм.

В связи с этим в некоторых странах жители начали массово уничтожать оборудование сети пятого поколения. В частности, появилась информация о нападениях на вышки в Британии, Нидерландах, Новой Зеландии, и Польше.

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