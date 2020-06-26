В Беларуси рассматривают возможные варианты внедрения 5G. На сайте Министерства связи и информатизации появились три модели дальнейшего строительства, передает TUT.BY.

Согласно данным, первая — инфраструктурная — модель нацелена на создание единой инфраструктуры 5G инфраструктурным оператором.

Вторая — конкурентная — модель предусматривает строительство инфраструктуры, отдельной для каждого оператора. В то же время подразумевается коллаборация операторов при создании транспортной инфраструктуры для оптимизации расходов.

Последний вариант объединяет два предыдущих. В нем строительство активной инфраструктуры (радиооборудования для 5G) отводится каждому оператору отдельно, а пассивная инфраструктура (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптические линии связи) отдается инфраструктурному оператору.

Отмечается, что пока окончательное решение по выбору модели строительства не принято. О последующих действиях Минсвязи будет сообщать на своем сайте.

Напомним, в прошлом месяце оператор A1 запустил в Беларуси первую 5G-сеть, построенную на основе автономной архитектуры. Сеть работает в тестовом режиме.

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