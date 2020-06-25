Общественный вещатель Швейцарии отложил переход на спутниковое вещание с использованием кодека HEVC/H.265

Коронавирусный кризис поставил под угрозу срыва планы швейцарского общественного вещателя SRG перевести в 2021 году спутниковые трансляции своих телеканалов на новый стандарт компрессии HEVC/H.265.

В SRG заявили о намерении отложить до особого распоряжения переход на новый кодек, сославшись на две причины. Во-первых, это делается ради домохозяйств, пользующихся услугами спутниковых DTH платформ, которым в случае перехода вещателя на новый кодек пришлось бы срочно приобретать новое оборудование. Во-вторых, в компании указывают на то, что швейцарская отрасль электронного оборудования в настоящее время не совсем готова к обеспечению перехода на новый стандарт компрессии – в первую очередь, на рынке недостаточно новых сет-топ-боксов.

В начале 2020 года в компании SRG сообщали о намерении на протяжении следующего года перевести спутниковое вещание своих телеканалов на спутнике Eutelsat Hotbird (13 восточной долготы) с кодека MPEG-4/H.264 на более эффективный стандарт компрессии HEVC/H.265, дабы подготовиться таким образом к внедрению стандарта сверхвысокой чёткости Ultra HD (UHD). Разумеется, данный переход требовал замены всех телевизоров и приёмников, не соответствующих новому стандарту.

Параллельно в компании SRG планируют со временем перевести все свои телеканалы, транслируемые через спутник Hotbird, на один транспондер. Оборудование для спутникового вещания нового поколения предлагает улучшенное качество компрессии и обеспечивает большую эффективность использования полосы пропускания. Соответственно, по мнению сотрудников технической службы вещателя, вместо двух ныне задействованных транспондеров компании будет вполне достаточно одного.

В рамках данного плана по оптимизации все теле- и радиоканалы компании SRG будут перенесены на транспондер 123 уже в начале 2021 года. Транспондер 17, который более не потребуется, будет отключен в конце апреля 2021 года.

В настоящее время в компании SRG планируют продолжить переход на использование кодека HEVC/H.265 в 2024 году. С целью гарантированного насыщения рынка необходимым количеством совместимых приёмных устройств вещатель призывает все розничные торговые сети продавать лишь HEVC/H.265-совместимые телевизоры и сет-топ-боксы (включая приставки HbbTV).

Задержка перехода на новый кодек не должна повлиять на условия сотрудничества компании с партнёрами, занимающимися дистрибуцией программ. Кабельные компании, операторы платформ IPTV и провайдеры онлайн-услуг смогут получать потоки данных с различным качеством и скоростями передачи напрямую от компании SRG по широкополосным линиям с 2021 года. По результатам переговоров в пакете будет доступен телеканал, вещающий в стандарте UHD, что позволит партнёрам компании ретранслировать её программы, записанные в этом стандарте разрешения.

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