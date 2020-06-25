ВТО разрешила спор между Саудовской Аравией и Катаром касательно телевизионного пиратства

Всемирная торговая организация вынесла решение по жалобе Катара на Саудовскую Аравию, которая обвинялась в неспособности обеспечить адекватный уровень защиты прав интеллектуальной собственности Катара.

Катар обвиняет Саудовскую Аравию в блокировании трансляций катарского вещателя beIN и непринятии адекватных мер против платформы beoutQ.

В ВТО поддержали позицию Саудовской Аравии, которая заключается в том, что она может помешать Катару подавать свои гражданские иски в суды Саудовской Аравии исходя из соображений национальной безопасности.

Вывод комиссии по спорам заключается в том, что условия для исключения из правил из соображений безопасности были соблюдены, поскольку между странами имеет место «чрезвычайная ситуация в международных отношениях».

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические и торговые связи с Катаром в июне 2017 года из-за поддержки последним экстремизма в регионе и вмешательства во внутренние дела своих соседей.

В полном тексте доклада группы говорится, что позиция Эр-Рияда в споре заключается в том, что он «стремится защитить граждан Саудовской Аравии и население Саудовской Аравии, государственные учреждения Саудовской Аравии и территорию Саудовской Аравии от угроз терроризма и экстремизма».

Впрочем, в ВТО также пришли к выводу, что Саудовская Аравия не обеспечила надлежащим образом «применение уголовных процедур и наказаний по отношению к beoutQ», что нарушает нормы международных соглашений о правах интеллектуальной собственности.

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«Саудовская Аравия обладает огромным опытом в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и придерживается практики применения своего национального законодательства и процедур в полном соответствии с правилами ВТО», – заявили в постоянной миссии Эр-Рияда при торговой организации.

Было также указано, что решение панели не «предусматривает обязательного предпринятая каких-либо шагов».

Катар впервые направил жалобу в ВТО в октябре 2018 года.

Саудовская Аравия решила бороться с пиратством

Саудовские чиновники заявляют о том, что они провели «кампанию по инспекции интернета», цель которой заключалась в пресечении пиратства на территории королевства.

Данный шаг имел место спустя неделю после того, как в ВТО обвинили Саудовскую Аравию в нарушении взятых обязательств в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В заявлении, опубликованном на страницах государственных органов Саудовской Аравии в соцсетях, говорится: «Организация SAIP [Саудовское бюро по вопросам интеллектуальной собственности] недавно провела мониторинг, проверку и анализ 231 web-сайта, нарушающих закон об интеллектуальной собственности, с целью принятия мер, направленных на пресечения доступа к ним с территории королевства.

«В результате этих действий была выявлена группа сайтов, нарушающих законы об авторском праве. В частности, сайты, позволяющие скачивать и смотреть фильмы и сериалы, сайты, ведущие прямые трансляции программ кодированных спортивных телеканалов, сайты, с которых можно было скачивать книги в формате PDF, скачивать и прослушивать музыку. И все эти сайты не имели соответствующих лицензий или разрешений от правообладателей».

«SAIP также обнаружила web-сайты, которые продают подписку на кодированные телеканалы через программное обеспечение или незаконные потоковые устройства (ISD), позволяющие обходить защиту с целью незаконного воспроизведения материалов».

Саудовская Аравия давно известна как страна, давшая прибежище пиратской вещательной платформе beoutQ.

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