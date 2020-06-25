Samsung обвинили в краже патентов сразу в двух странах — в Германии и США. Компания JOLED подала иск в суд, заявляя, что южнокорейский производитель использовал целый ряд чужих технологий, передает Ferra.ru.

Согласно данным, JOLED обвинила Samsung Electronics, Samsung Display и Samsung Electronics America в нарушении патентов EP 3 232 429 B1 и EP 3 407 340 B1 в производстве смартфонов линейки Galaxy. Через суд компания надеется добиться запрета на использование этих технологий южнокорейским производителем и возмещения ущерба.

Отмечается, что компания JOLED была создана в 2015 году путем объединения подразделений Sony и Panasonic, занимавшихся разработкой дисплеев OLED.

Напомним, в феврале текущего года компания Nanoco обвинила Samsung в нарушении патентов на дисплеи с квантовыми точками.

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