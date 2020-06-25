За последние пару лет с рынка ушел целый пласт проектов журналистских расследований: «Агенти Впливу» (НТН), «Дістало», «Піран’ї» (Новый Канал), еще раньше ушел «Максимум в Україні» (ICTV).

По сути, «Гроші» остались без конкурентов в своей нише. Почему так происходит? Неужели украинцам не хочется знать правду?

Нет, как раз хочется. Более того, украинцы готовы добиваться правды и справедливости всеми методами, в том числе и с помощью привлечения журналистов. В редакцию «Грошей» приходят сотни писем с просьбами осветить какую-то проблему и помочь ее решить, выкрыть коррупционеров и т.д. А когда программа «Гроші» несколько лет назад запустила инициативу «общественных приемных» – поездки команды в регионы, общение и сбор запросов от жителей страны, – очень много людей приходили и рассказывали о фактах коррупции в своих городах, нарушении их прав, о разных незаконных схемах, на которых наживаются чиновники. Это говорит о том, что людям не все равно. Но, видимо, есть свои причины, почему на других канала проекты журналистских расследований прекращают свое существование.

1 Мы перестали верить в справедливость и силу добра

Часто меня спрашивают – вот вы показали, кто украл деньги на такой-то схеме и как нас обманывают. Какой в этом смысл, если после выхода сюжета ничего не поменяется?

Начнем по порядку: журналисты – не прокуроры и не следователи. Основная задача журналиста – показывать общественно важную информацию. Этим мы с коллегами и занимаемся.

Пример с сюжетом «Грошей»: предвыборная президентская гонка. Город Глеваха. Агитаторы ходят по домам, обзванивают жителей своих городов, чтобы те голосовали за нужного кандидата.

И вот «бесплатные» агитаторы встречаются в местном клубе для расчёта. Такая агитация должна быть исключительно волонтерской, иначе – это прямое нарушение Закона (ст. 212-14 КУпАП).

Наши журналисты сняли на видео передачу денег – факт нарушения. Полиция открыла уголовное дело, но дальше этого не пошло. В чем причина? Вопрос к правоохранителям остается открытым.

Уже во время карантина мы сняли сюжет о том, как в Киеве подпольно продолжают работать нелегальные казино. Наши журналисты под прикрытием попали в одно из таких заведений, потом достали камеры и вызвали на место полицию. Приехала следственно-оперативная группа, конфисковала все компьютеры, зафиксировала факты нарушений. Но чем это закончится – дальше все в руках следователя, сумеет ли он довести дело до конца и наказать виновных?

2 Зритель должен действовать своим голосом. Журналисты лишь помогают увидеть – где зло

Развитие гражданского общества и журналистики – критично для любой власти. Именно благодаря медиа, соцсетям и реальным активистам, утаить правду практически невозможно. Мы помогаем обществу «знать героев в лицо», «увидеть зло», чтобы потом иметь возможность делать выводы и влиять на процессы через выборы на разных уровнях.

3 Журналисткие расследовадования – это дорого

Проект «Гроші» – это редакция из 17 человек, 10 из которых – журналисты. Не считая водителей, операторов, режиссеров монтажа, администраторов, продюсеров.

А еще – командировки и т.д. Бюджет проекта я раскрывать не могу, но поверьте, делать программу журналистских расследований – это дорого.

4 В основе всего – идея

Телерынок, на самом деле, больше зависит от общества, чем от кого-либо еще. Есть в воздухе желание перемен – ТВ меняет форматы, жанры, темы. Есть запрос на правду – ТВ добивается в своих проектах правды. Общественное настроение сказывается и на журналистских расследованиях. Например, люди сегодня устали от негатива и нестабильности. И чтобы сделать рейтинговую программу о расследованиях, нужно много работать. Зрителю уже мало просто раскрытия фактов о коррупции и разных нарушениях. Его нужно развлечь, дать возможность сопереживать и радоваться за то, что все поменяется и т.д. Но в основе всего – идея. Кто мы и куда идем – это мантра, без которой людям сложно участвовать в жизни страны и интересоваться её проблемами, как своими лично-бытовыми.

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