Работа украинского телевидения мешает нормальному функционированию связи в Европе. Такая проблема возникла, поскольку наши телеканалы запущены на частотах, которые используют европейские операторы связи, сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

Согласно данным, устаревшие частоты в диапазоне 690-822 МГц, на которых работают украинские телеканалы, используются также р операторами связи в Европе. Это создаёт некоторые помехи для нормального функционирования связи.

Чтобы решить эту проблему, Европа предложила подписать Региональное соглашение о радиочастотном спектре (RSA). Этот документ должен урегулировать техническое взаимодействие между странами Восточного партнёрства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

В свою очередь Украина данное предложение поддерживает. Власти намерены гармонизировать совместное использование радиочастотного ресурса с Европой, в частности, потому что это необходимо для развития 4G и 5G.

Как отмечает Минцифры, это не помешает работе телевидения, поскольку его можно запустить и на более низких частотах. Однако пока реализовать это сложно, поскольку для высвобождения частот и перенастройки оборудования телекомпаний необходимо дополнительное финансирования. По предварительным подсчётам, на это необходимо около 240 миллионов гривен.

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