Злоумышленникам, ворующим телекоммуникационные кабели из телефонных колодцев, теперьгтеперь более суровое наказание. Верховный Суд признал такое правонарушение кражей с проникновением, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела кассационную жалобу защитника нарушителя, связанного с таким проступком, и не удовлетворила ее. Суд признал, что такое правонарушение можно квалифицировать как кражу с проникновением, за что предполагается более суровое наказание.

«В суде уточнили, что в соответствии с законодательством кабельная канализация электросвязи является сооружением, которое в свою очередь содержит признаки «другого помещения» (поскольку предназначена для прокладки и обслуживания кабелей). При этом колодец канализации должен закрываться люком, бетонной крышкой или другим предметом, препятствующим свободному проникновению», — пишет ресурс.

Как отметил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов, 90% краж телеком-кабеля ранее квалифицировались по статье «Кража». Из-за этого преступникам удавалось избегать содержания под стражей до суда и реального срока тюремного заключения. Теперь, вероятно, более суровое наказание за такие действия сможет повлиять на снижение краж оборудования.

Напомним, в прошлом месяце полиция в Мариуполе задержала двух мужчин, укравших 80 метров телекоммуникационного кабеля из телефонного колодца. На тот момент сообщалось, что ворам грозит до 5 лет тюрьмы.

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