В Китае запустили кампанию, направленную на борьбу с пиратством. В течение пяти месяцев правоохранительные органы будут следить за недопущением нарушений авторского права, передает DKN.

Согласно данным, кампанию против пиратства инициировала Национальная администрация по авторскому праву совместно с другими министерствами. Кампания будет проходить с июня по октябрь текущего года.

«В ходе кампании правоохранительные органы будут преследовать цель выявить нарушения авторских прав на аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, короткие видеоролики и фильмы, передаваемые в потоковом режиме, говорится в заявлении, опубликованном властями», — пишет ресурс.

Также отмечается, что в рамках кампании будут приняты жесткие меры по ограничению онлайн-продаж пиратских книг, аудиовизуальной продукции и электронных публикаций. В связи с этим электронные платформы продажи будут взяты под наблюдение.

Кроме того, правоохранительные органы будут следить за тем, чтоб не допускать нарушения авторских прав в социальных сетях и в области онлайн-образования.

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