Disney+ начнет работу ещё в семи странах. С осени видеосервис запустят в Португалии, Финляндии, Исландии, Бельгии, Люксембурге, а также в Норвегии, Дании и Швеции, передает Телеспутник.

Согласно данным, стоимость подписки в этих странах составит €6,99 в месяц, или €69,99 на год. Как известно, в марте Disney+ был запущен в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии.

Как сообщала ранее финансовый директор Disney Кристина Маккарти, основной прирост аудитории Disney+ ожидается за счёт международных рынков.

Напомним, что уже в мае число подписчиков платформы Disney+ выросло до 54.5 миллиона. Для сравнения, общая абонентская база видеосервиса Hulu составляет 32.1 миллиона.

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