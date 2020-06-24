SpaceX будет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового интернета в Канаде. Компания подала заявление на соответствующую лицензию в прошлом месяце, передает Knopka.ca.

Согласно данным, компания будет ориентироваться на отдаленные регионы. По информации Канадской радио-телевизионной телекоммуникационной комиссии (CRTC), 40% канадцев, живущих в сельской местности, не имеют доступа к высокоскоростному интернету.

Отмечается, что на планы SpaceX отреагировали более 1600 человек, написав CRTC свое мнение относительно того, стоит ли одобрять лицензию. Большинство считает, что компания должна получить разрешение.

Запуск Starlink в Канаде должен состояться уже в этом году. В других странах компания планирует начать предоставление услуг высокоскоростного интернета со следующего года.

Напомним, на днях портал droid.cafe запустил онлайн-карту покрытия спутникового интернета Starlink. С ее помощью можно наблюдать за развертыванием системы спутников и предсказывать траекторию полета аппаратов Starlink в будущем.

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