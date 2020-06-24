В Казахстане могут снизить плату за использование радиочастотного спектра в 10 раз. Власти страны готовы принять такие меры, чтоб привлечь больше инвестиций в 5G, передает Forbes.

Как заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, власти ожидают привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G и развитие технологий искусственного интеллекта. Для этого предлагается снизить ставку платы за использование частотного ресурса в 10 раз на 5 лет.

Также, отметил Даленов, будет взиматься НДС с зарубежных интернет-компаний, которые предлагают свои товары и услуги в электронном виде.

«По аналогии с банками, в целях очистки от плохих кредитов ипотечных компаний, при прощении проблемных кредитов предлагается не рассматривать в качестве дохода физических лиц прекращение обязательств по займу», — сообщил министр.

Напомним, в мае мобильные операторы Казахстана подписали соглашение о совместном использовании сети. В то же время у сторон остаётся право на свободную конкуренцию в области продаж.

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