Panasonic планирует вложить 75 миллионов долларов в развитие технологий 5G. Компания займётся выпуском материалов, необходимых для производства оборудования пятого поколения, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, инвестиции пойдут на расширение производства завода компании в Гуанчжоу (Китай). Первые линии должны быть запущены уже осенью следующего года, при этом ожидается рост производительности на 50%.

«Японская корпорация увеличит производство плат и самоклеящихся полос с использованием специальных смол для крепления медной фольги», — пишет ресурс.

Кроме того, Panasonic ожидает примирения своих разработок при создании антенн базовых станций 5G, серверов и роутеров. Отмечается, что технологии Panasonic довольно просты в использовании и намного меньше влияют на сигнал 5G, в отличие от традиционных разработок.

Напомним, в мае сообщалось, что Panasonic готовится представить миру оптимизированные VR-очки. Устройство будет легким и компактным — для более удобного использования в паре с 5G-смартфонами.

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