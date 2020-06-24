Корейский оператор запустит спутник KoreaSat-6A, который сможет изменять зону покрытия

Корейская компания KT SAT – дочерняя структура KT, работающая в сфере спутниковой связи, – планирует запустить в 2024 году спутник Mugunghwa 6A (KoreaSat-6A), который должен разместиться на той же орбите, где уже находится спутник Mugunghwa 6 (116 в.д.). При этом Mugunghwa 6A должен стать «преемником» спутника Mugunghwa 6.

18 июня компания KT SAT, отметившая в текущем году своё 50-летие, презентовала в спутниковом центре Geumsan своё новое видение и планы на последующие 50 лет. До сих пор в KT SAT основное внимание уделяли предоставлению услуг радиорелейной связи, при этом спутник был скорее лишь дополнением для её наземных сетевых ресурсов связи. Однако теперь она намерена стать оператором платформы посредством спутниковых сетей, которые могут обеспечивать подключение «слепых точек» телекоммуникаций – в океане и космосе.

Быстро меняющийся рынок телекоммуникационных услуг и зарождение новых технологий, которые предопределяют ход Четвёртой промышленной революции, ускоряют переход от старой космической эры, возглавляемой правительством, к новой космической эре, в которой частные компании формируют новый спрос.

«В эпоху частного освоения космоса силами частных компаний растёт спрос на связь в океане и в воздухе – увеличивается потребность в услугах связи для самолётов, кораблей, а также автономных транспортных средств, – говорит генеральный директор KT SAT Сонг Кьюнгмин. – В силу увеличения потребления контента (главным образом, через ОТТ платформы) возросла важность спутника».

При создании спутника Mugunghwa Satellite 6A в компании KT SAT планируют использовать современные технологии спутниковой связи, соответствующие последним тенденциям отрасли.

В частности, планируется задействовать технологию высокой пропускной способности, которая обеспечивает увеличение объёмов передачи данных в десять раз.

В компании также изучают возможность использования технических решений, позволяющих изменять зону покрытия спутника уже после его запуска. Многие спутники не могут изменять покрытие своих лучей после запуска, однако те из них, которые поддерживают технологию переменных лучей, могут менять конфигурацию лучей и зоны покрытия в процессе эксплуатации на орбите.

В компании KT объясняют, что высокая пропускная способность и гибкость спутника Mugunghwa 6A делают его подходящим для удовлетворения быстро растущего спроса на передачу трафика, вызванного внедрением услуг 5G.

KT SAT обеспечивает потребности в услугах связи для 70% всех корейских торговых суден. В компании заявляют о ежегодном 20%-ном росте доходов на рынке терминалов с очень малой апертурой (MVSAT). В компании предлагают различные решения, включая доступ в интернет и к электронной почте на кораблях, видеонаблюдение и услуги по управлению работой судна. С учётом всего этого в первой половине 2021 года компания планирует запустить интегрированную платформу Ocean.

Помимо этого, оператор также выходит на рынок других стран, испытывающих трудности в сфере покрытия проводной связи, предлагая им решения, основанные на использовании ресурсов спутников KT SAT. В рамках своей международной деятельности компания также предоставляет услуги спутникового вещания операторам спутниковой связи из Монголии и проводит активные консультации с рядом других провайдеров относительно возможного предоставления таких услуг.

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