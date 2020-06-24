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Корейский оператор запустит спутник KoreaSat-6A, который сможет изменять зону покрытия

Борис Скуратовский
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KT Sat

Корейская компания KT SAT – дочерняя структура KT, работающая в сфере спутниковой связи, – планирует запустить в 2024 году спутник Mugunghwa 6A (KoreaSat-6A), который должен разместиться на той же орбите, где уже находится спутник Mugunghwa 6 (116 в.д.). При этом Mugunghwa 6A должен стать «преемником» спутника Mugunghwa 6.

18 июня компания KT SAT, отметившая в текущем году своё 50-летие, презентовала в спутниковом центре Geumsan своё новое видение и планы на последующие 50 лет. До сих пор в KT SAT основное внимание уделяли предоставлению услуг радиорелейной связи, при этом спутник был скорее лишь дополнением для её наземных сетевых ресурсов связи. Однако теперь она намерена стать оператором платформы посредством спутниковых сетей, которые могут обеспечивать подключение «слепых точек» телекоммуникаций – в океане и космосе.

Быстро меняющийся рынок телекоммуникационных услуг и зарождение новых технологий, которые предопределяют ход Четвёртой промышленной революции, ускоряют переход от старой космической эры, возглавляемой правительством, к новой космической эре, в которой частные компании формируют новый спрос.

«В эпоху частного освоения космоса силами частных компаний растёт спрос на связь в океане и в воздухе – увеличивается потребность в услугах связи для самолётов, кораблей, а также автономных транспортных средств, – говорит генеральный директор KT SAT Сонг Кьюнгмин. – В силу увеличения потребления контента (главным образом, через ОТТ платформы) возросла важность спутника».

При создании спутника Mugunghwa Satellite 6A в компании KT SAT планируют использовать современные технологии спутниковой связи, соответствующие последним тенденциям отрасли.

В частности, планируется задействовать технологию высокой пропускной способности, которая обеспечивает увеличение объёмов передачи данных в десять раз.

В компании также изучают возможность использования технических решений, позволяющих изменять зону покрытия спутника уже после его запуска. Многие спутники не могут изменять покрытие своих лучей после запуска, однако те из них, которые поддерживают технологию переменных лучей, могут менять конфигурацию лучей и зоны покрытия в процессе эксплуатации на орбите.

В компании KT объясняют, что высокая пропускная способность и гибкость спутника Mugunghwa 6A делают его подходящим для удовлетворения быстро растущего спроса на передачу трафика, вызванного внедрением услуг 5G.

KT SAT обеспечивает потребности в услугах связи для 70% всех корейских торговых суден. В компании заявляют о ежегодном 20%-ном росте доходов на рынке терминалов с очень малой апертурой (MVSAT). В компании предлагают различные решения, включая доступ в интернет и к электронной почте на кораблях, видеонаблюдение и услуги по управлению работой судна. С учётом всего этого в первой половине 2021 года компания планирует запустить интегрированную платформу Ocean.

Помимо этого, оператор также выходит на рынок других стран, испытывающих трудности в сфере покрытия проводной связи, предлагая им решения, основанные на использовании ресурсов спутников KT SAT. В рамках своей международной деятельности компания также предоставляет услуги спутникового вещания операторам спутниковой связи из Монголии и проводит активные консультации с рядом других провайдеров относительно возможного предоставления таких услуг.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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