Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Государственное агентство автомобильных дорог, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Украинская ассоциация операторов связи «Телас», Интернет Ассоциация Украины и Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины» подписали меморандум о внедрении «умных дорог» в Украине, передает ITC.ua.

Согласно данным, меморандум прописывает для всех подписавших сторон участие во внедрении интеллектуальных транспортных систем на дорогах Украины. В частности, Укравтодор будет ответственный за включение в работы по ремонту дорог требований, направленных на развитие широкополосного доступа в интернет, а также развития инфраструктуры, необходимой для проведения кабельной линии электросвязи.

«Внедрение сети «умных дорог» — это будущее транспортной отрасли. И первое, что необходимо для реализации этой задачи — это, конечно, качественная связь, которая будет проходить вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Поэтому мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих дорог одним из требований к заказчику было развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи, чтобы был широкополосный доступ к интернету. Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками», — рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, в апреле прошлого года был подписан меморандум о запуске интернета вещей на дорогах Украины на базе 5G. Тогда Украина приступила к тестированию «умной дороги» на основе технологий пятого поколения.

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