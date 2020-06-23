Мерсисайдское дерби между командами «Ливерпуль» Юргена Клопа и «Эвертон» Карло Анчелотти, прошедшее в воскресенье и закичившееся вничью, посмотрело примерно пять миллионов зрителей. Данный матч английской Премьер-лиги прошёл за закрытыми дверями.

Воскресное Мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» привлекло к экранам телевизоров наибольшее количество зрителей за всю историю трансляций матчей английской Премьер-лиги на британском телевидении. Об этом пишет This Is Anfield.

Примерно пять миллионов зрителей смотрели на каналах Sky матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном», закончившийся с ничейным результатом 0:0. Из-за пандемии коронавируса игра проходила без болельщиков.

В принадлежащей корпорации Comcast компании Sky заявили, что 5.5 миллионов зрителей стали свидетелями того, как «Ливерпуль» поднялся на одно очко в верхней части Премьер-Лиги, а впереди команду ждёт ещё восемь игр.

Правительство Великобритании обратилось к компании Sky с просьбой провести трансляцию ряда игр в эфире бесплатных телеканалов, поскольку из-за трудностей и ограничений, связанных с распространением COVID-19, болельщики не могут собираться друг у друга в гостях или в пабах.

Компания Sky провела трансляцию матча на бесплатном развлекательном телеканале Pick. Аудитория канала в момент трансляции составила 1.9 миллиона зрителей. Большинство болельщиков смотрело матч на платных телеканалах линейки Sky Sports.

Предыдущий рекорд пиковой аудитории матчей английской Премьер-лиги был установлен в Британии в 2012 году, когда 4.4 миллиона зрителей наблюдали за тем, как «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

На протяжении последней недели наблюдался небывалый всплеск интереса зрителей к трансляциям топовых футбольных матчей английских команд – на фоне возобновления проведения игр после трёхмесячного перерыва, вызванного коронавирусным кризисом.

Вместе с тем также сообщается, что субботним вечером свидетелями поражения клуба «Борнмут» от «Кристал Пэлас» стали 3.9 миллиона зрителей, смотревших трансляцию на канале BBC One. Это составило 24.5% от всей телеаудитории субботнего вечера и в среднем матч привлёк 3.6 миллиона зрителей.

Позже были получены данные о просмотрах через BBC iPlayer, которые увеличили аудиторию на 600 000, до 4.5 миллиона, что на 24 часа обогнало рекорд Манчестерского дерби – до того момента, когда в воскресенье команда Клоппа прибыла в Гудисон-парк.

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