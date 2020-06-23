Киевский административный суд призвал к ответственности компанию ООО «Айол Нет» за разглашение персональных данных клиента. Провайдер вынужден выплатить пострадавшему 55 тысяч гривен компенсации, передает Гордон.

Согласно данным, клиент ООО «Айол Нет» подал в суд иск против своего провайдера, обвиняя последнего в разглашении конфиденциальной информации. По словам истца, компания предоставила правоохранительным органам личные данные клиента, после чего в арендуемом помещении пострадавшего был проведен обыск.

В 2017 году Дарницкий суд признал директора ООО «Айол Нет» виновным в правонарушении, но к ответственности не призвал за истечением сроков наложения административного взыскания. В свою очередь истец настоял на том, что инцидент с разглашением его данных привел к тяжким психологическим последствиям.

«Дарницкий райсуд Киева 12 февраля 2020 года иск частично удовлетворил. Суд взыскал с ООО в пользу истца 126 433 грн в счет возмещения морального вреда, 16 209 грн стоимости экспертного психологического исследования, 1264 грн судебного сбора и 18 тыс. грн расходов на юридическую помощь», — пишет ресурс.

Отмечается , что позже эксперт, оценивающий размер причиненного морального ущерба, учитывал состояние истца после инцидента. В результате сумма взыскания с провайдера была уменьшена с 126 тыс. до 55 тыс. грн.

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