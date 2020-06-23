В сети появилась карта покрытия спутников Starlink. Ее запустил портал droid.cafe, передает Хабр.

Согласно данным, с помощью карты можно наблюдать за развертыванием системы спутников. Также можно предсказать траекторию полета аппаратов Starlink в будущем, если убрать галочку с функции «Real World Time» и увеличить скорость движения спутников.

Отмечается, что на данный момент процент покрытия Starlink довольно большой, однако есть ещё много «белых пятен» на Земле.

«Большинство выведенных на орбиту спутников Starlink расположены между 50 градусами северных и южных широт, а их доступность меняется по мере их движения по орбите со временем», — пишет ресурс.

Напомним, в середине месяца SpaceX отправила в космос девятую партию спутников Starlink. Теперь компания готова принимать заявки на подключение высокоскоростного спутникового интернета.

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