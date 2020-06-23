Российские телеканалы выиграли первое дело против американских пиратов

Российские телеканалы, четыре года назад подавшие иск против американских ретрансляторов, выиграли первое дело. Компанию Panorama Alliance L.P. обвинили в незаконном распространении контента российских каналов и обязали выплатить $12,7 млн, передает Коммерсантъ.

Согласно данным, в 2016 году компания «Первый канал. Всемирная сеть» совместно с каналами СТС, «Домашний», «Че», РЕН ТВ, «Дождь» и «ТНТ Comedy» подали в окружной суд Южного округа Нью-Йорка иск против американских ретрансляторов Infomir, Panorama TV, Goodzone TV, Matvil Corporation и др. Российские каналы обвиняли компании из США в нарушении авторских прав.

Как утверждали российские каналы, американские ретрансляторы получали нелегальный доступ к телеэфиру и распространяли контент, снизив цену с официальных 30-50 долларов до 5-15 долларов. Это сильно ударило по доходам российских каналов от международной дистрибуции.

На сегодня суд принял первое решение по данному делу, принудив компанию Panorama Alliance L.P. выплатить компенсацию в $12,7 млн. Разбирательства с более крупными пиратами продолжаются.

Напомним, в Европе ранее правоохранители остановили работу пиратского сервиса с 2 миллионами подписчиков. Нелегальный ресурс функционировал больше пяти лет и принес своим владельцам примерно 15 миллионов евро прибыли.

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