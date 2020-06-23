Министерство цифровой трансформации обнародовало данные относительно наличия качественного интернет-подключения в украинских больницах. Оказалось, что каждая третья больница в стране не имеет доступа к интернету, передает 112.ua.

Согласно данным, из 1756 больниц к интернету подключены только 1304. При этом качественное оптическое подключение есть только в 1111 медицинских учреждениях.

«К оптическим технологиям подключены 1111 больниц из всех. То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких учреждениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрении новейших практик», — сообщают в Минцифры.

Отмечается, что меньше всего больниц подключено к интернету по волоконно-оптической технологии в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Донецкой и Львовской областях.

Напомним, ранее Минцифры сообщало, что 71% украинских библиотек вообще не имеют доступа к интернету. В то же время 40% школ в Украине не подключены к оптическому интернету.

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