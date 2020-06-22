Телевидение без границ и другие бонусы в контрактных тарифных планах от Киевстар

Каждый пользователь мобильной связи знает о существовании двух форм регистрации абонентов: контрактная и предоплаченная. Большинство людей пользуется вторым вариантом, когда оплата взимается в полном объеме за расчетный период. Однако за каждую дополнительную услугу приходится доплачивать.

У контрактных абонентов Киевстар в тарифном плане гораздо больше преимуществ и бонусов, основными из которых являются телевидение и интернет без дополнительной оплаты. Мы решили детально разобрать контрактные тарифные планы национального мобильного оператора и выяснить, стоит ли на них переходить.

Максимальный безлимит

В первую очередь переход на один из доступных контрактных тарифов позволит максимально ощутить безлимит от Киевстар. Для лояльных клиентов оператор создал выгодные условия пользования всеми современными услугами:

мобильный интернет без ограничений (12 ГБ в месяц для базового тарифа Smart);

до 3000 минут для звонков на другие сети и за границу;

до 3000 SMS внутри Украины;

безлимитный домашний интернет в тарифе.

Оплата за месяц использования контрактного тарифа начинается всего со 150 грн за Smart и доходит до 1200 грн в Smart Business+. Последний будет идеальным решением для деловых людей, которым приходится много звонить как внутри страны, так и за рубеж.

Киевстар ТВ без дополнительной платы

Разберемся в услугах телевидения, которые предлагаются в каждом контрактном тарифе. Без дополнительной платы абонент получает доступ к «Киевстар ТВ» – сервису современного телевидения, в котором находится:

до 60 телеканалов с пакетом «Легкий»– как самые рейтинговые украинские, так и известные мировые;

огромная библиотека фильмов, сериалов и премьер кинематографа;

платные «взрослые» каналы.

В Киевстар предусмотрели несколько тарифных планов с разными пакетами услуг в рамках «Киевстар ТВ». Доступ к 83 популярным развлекательным и новостным каналам открывается в тарифе «Базовый». Отдельно можно заказать пакет с каналами «VIP Premiere HD» и «VIP Megahit HD» всего за 65 грн в месяц.

Футбол в смартфоне

Во всех контрактных тарифах Киевстар также открыт доступ к пакету ТВ-услуг «Футбол Легкий». Для его использования необходимо скачать на смартфон приложение «Киевстар Футбол», которое легко найти на официальных маркетплейсах Google Play и App Store.

В приложении на своем гаджете вы сможете

следить за трансляциями УПЛ, чемпионатов Италии, Испании, Германии, «Лиги Европы», «Лиги Чемпионов», «Лиги наций»;

получать последние футбольные новости;

просматривать обзоры матчей и видео лучших моментов;

получать push-напоминания, если забыли о важной трансляции.

Переходите на контракт и прокачайте свою связь и ТВ по максимуму!

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