Для компании SES – одного из ведущих операторов услуг спутниковой связи в мире – стала уже хорошей традицией практика проведения ежегодных презентаций свежих результатов исследования «Satellite Monitor», в котором собраны показатели, характеризующие текущее состояние мирового рынка спутниковой связи и телевидения в целом, а также – место компании SES на этом рынке. Очередная такая презентация, содержащая данные за 2019 год, состоялась 17 июня.

Охватившая мир пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный ход событий – вместо уютного просторного зала и живого общения под кофе с тортиками в этом году мероприятие проходило онлайн, в режиме интернет-конференции для журналистов и экспертов. Однако, изменение формата презентации нисколько не повлияло на её содержание – ведь цифры, графики и диаграммы остаются неизменными в любых условиях. Их можно видеть как на экране проектора, так и на мониторе компьютера или дисплее смартфона. А кофе с тортиком каждый вполне мог приготовить себе сам по вкусу. Более того, в новом формате сама презентация прошла достаточно динамично, без лишних слов, лирических отступлений и растекания мыслию по древу.

Информацию представлял глава Представительства компании SES ASTRA AB в Украине и странах СНГ Онно Зонневельд – неунывающий оптимист, у которого всегда найдётся множество афоризмов и шуток в тему доклада, благодаря чему даже подача сухих статистических данных превращается в увлекательный рассказ. А основными темами презентации стали глобальный охват компании SES, европейские тренды и, разумеется, обзор телевизионного рынка Украины по состоянию на конец минувшего года.

Покрытие спутников компании SES охватывает практически весь земной шар, однако, Онно Зонневельд подчеркнул особую важность обзора именно европейских трендов – ведь Украина является частью Европы, и, несмотря на некоторые особенности в развитии рынка (вызванные рядом исторических и общественно-политических причин), движется в том же направлении, в котором движутся прочие рынки Европы. Пускай и с некоторым опозданием, некоторым отставанием и некоторыми задержками. А стало быть, присматриваясь к тому, что происходит на европейских рынках, мы можем делать вполне чёткие прогнозы будущего рынка украинского.

Что касается сбора данных по Украине – то здесь партнёром компании SES выступила известная международная исследовательская компания GfK. Выборка составила 1 000 домохозяйств, расположенных по всей территории страны (за исключением временно оккупированных территорий АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где опросы не проводятся с 2016 года). При проведении опроса использовалась методика CAPI (Computer Assisted Personal Interview – персональное интервью с помощью компьютера). А сами опросы охватили исключительно домохозяйства – то есть, магазины, бары, офисы, HORECA в данную статистику не попали. Также при проведении опросов не учитывался сектор ОТТ – анализировались исключительно различные системы линейного телевидения – спутниковое, эфирное, кабельное и IPTV.

Также Онно Зонневельд отметил, что при проведении опроса учитывался лишь «основной телевизор» каждого домохозяйства. Тот самый, который установлен, как правило, в гостиной. Таким образом, телевизоры, стоящие на кухнях, в спальнях, в гаражах и так далее в статистике не учитывались.

Итак, что же показал опрос? В первую очередь – стабильный рост глобального охвата компании SES: с 2015 года он увеличился на 15.8%, из которых 4.5% пришлись на период с 2017 по 2019 год. И это достаточно хорошие показатели.

Если присмотреться к этим показателям ещё внимательнее, мы увидим, что спутник растёт, растёт IPTV (хоть и не такими быстрыми темпами, как предрекали прогнозы), а вот кабельное телевидение остаётся стабильным.

Растёт и количество телеканалов, вещающих через спутники компании SES. Ибо новые линейные телеканалы продолжают появляться – несмотря на бурный рост сектора ОТТ в мире, и, соответственно, желают вещать на обширные территории – и как же им без спутника? И это радует. Ведь ранее многие эксперты предрекали скорую смерть традиционного, линейного вещания, полагая, что ОТТ очень быстро «съест» весь рынок. Однако, на сегодняшний день данная услуга остаётся комплементарной, дополнительной: зритель не спешит отказываться от привычного линейного телевидения.

Впрочем, линейное вещание также далеко не однородно, и темпы его роста в различных сегментах отличаются, не всегда оправдывая при этом прогнозы. В частности, количество спутниковых телеканалов, вещающих в формате сверхвысокой чёткости (Ultra HD) увеличивается пока не так быстро, как ранее предрекали эксперты и аналитики (собственно, в чём-то это напоминает ситуацию с 3D TV). Сегодня Ultra HD – это в значительной степени «событийный» формат – для трансляции спортивных соревнований, каких-то мероприятий, частично – фильмов. И совсем другое дело – HD, который сегодня является мейнстримным, массовым форматом.

Если говорить о проникновении спутникового телевидения в Европе, то сегодня оно составляет почти 40% всех телевизионных домохозяйств континента. Да и сектор платного телевидения в Старом свете чувствует себя весьма неплохо – охватившая Америку тенденция к так называемому «кабельному отказничеству» для Европы пока не свойственна, несмотря на то, что на рынке присутствует множество ОТТ-платформ.

Спутник по-прежнему остаётся самым активно используемым транспортом для каналов, вещающих в форматах HD и Ultra HD. И это неудивительно – ведь пропускная способность спутниковых каналов намного выше пропускной способности того же кабеля! Сегодня проникновение HD и Ultra HD в Европе составляет 81% всех домохозяйств. При этом если сравнивать развитие сегмента Ultra HD с развитием сегмента HD в первые годы внедрения – мы увидим, что в Европе развитие Ultra HD идёт всё же немного более динамично, чем это было с его «предшественником».

Спутник по-прежнему возглавляет охват компании SES в Европе. За последний год в этом сегменте произошло небольшое снижение, однако, оно совсем незначительное. При этом охват SES HD продолжает расти.

В плане охвата компании SES в Европе по орбитальным позициям также не произошло каких-либо кардинальных изменений. Самой популярной позицией на европейском рынке остаётся 19.2° восточной долготы – где у компании находится четыре спутника. Данная позиция является, пожалуй, самой популярной в Европе в целом. На втором месте по популярности – орбитальная позиция 4.8° / 5.0° восточной долготы, являющаяся «топовой» для Украины: именно в этом направлении «нацелена» центральная головка так называемых «горынычей» – наиболее популярных в нашей стране систем приёма спутникового телевидения. Далее следует орбитальная позиция 28.2° / 28.5° восточной долготы – в первую очередь она обслуживает зрителей Великобритании, а также частично – стран Африки. Орбитальная позиция 23.5° восточной долготы – также пользуется определённой популярностью в Европе, дополняя собой соседние позиции. И, наконец, орбитальная позиция 31.5° восточной долготы, которую Онно Зонневельд назвал второй орбитальной позицией для Украины (с этой точки орбиты также вещает некоторое количество украинских телеканалов, пускай и не самых топовых). Данная позиция популярна также в ряде других стран Восточной Европы – с неё вещают, к примеру, платные DTH-платформы из Грузии, Румынии, Сербии.

Европейский рынок сохраняет стабильность с конца 2017 года, – отметил Онно Зонневельд – как по типам приёма, так и в разрезе платного телевидения в целом. Более 61% европейских домохозяйств принимают контент в высоком разрешении (HD). В Украине, по подсчётам компании SES, уже 54% домохозяйств готовы к HD. Разумеется, это ещё не означает, что они смотрят программы в данном формате, однако, имеют для этого в доме всё необходимое. Собственно, телевизоры, способные принимать сигнал исключительно в формате стандартного разрешения, уже достаточно сложно найти в продаже не только на Западе, но и в нашей стране. В целом по Европе ситуация схожая: 67% домохозяйств владеют HD телевизором, 15% владеют Ultra HD телевизором. И их доля в ближайшее время будет лишь расти. При этом телевидение стандартной чёткости (SD) по мнению Онно Зонневельда будет постепенно отмирать. Сегодня ведущие европейские вещатели пока продлевают с компанией SES контракты на трансляцию SD-версий своих каналов, однако, Онно Зонневельд прогнозирует, что уже лет через шесть в Европе таких каналов на спутниках практически не останется. В Украине данный процесс, разумеется, займёт немного больше времени, однако, в целом тенденции аналогичны, и никуда от этого не уйти.

А что же происходит на телевизионном рынке Украины? На первый взгляд, кажется, что количество телевизионных домохозяйств значительно «просело» в сравнении с 2014 годом. Однако, по словам Онно Зонневельда, такая видимая разница в цифрах вызвана исключительно тем, что после 2014 года компания потеряла возможность проводить замеры на временно оккупированных территориях АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской области. В 2015 году замеры в Украине не проводились вообще, а далее показатели более-менее выровнялись. Разумеется, небольшое падение продолжает наблюдаться от года к году – однако, в целом это отвечает общемировой тенденции, в рамках которой часть зрителей отказываются от телевидения в пользу ОТТ. И данная тенденция не смогла обойти стороной Украину, где за последние годы запустилось и активно развивается несколько весьма популярных ОТТ-платформ.

Если говорить о распределении украинского рынка по типам приёма телевизионного сигнала, то здесь лидирует спутник, который продолжает расти. Впрочем, Онно Зонневельд отдельно отметил, что последние опросы проводились до начала кодирования спутникового сигнала крупнейших украинских медиагрупп. Сегодня уже можно наблюдать некоторое падение популярности спутника, поэтому весьма любопытно будет посмотреть на данные по итогам текущего года. Однако, зритель не спешит убирать спутниковые тарелки с крыш и фасадов домов – и это даёт повод надеяться на то, что рост в данном сегменте (возможно, не такой стремительный) продолжится. Также, по мнению Онно Зонневельда, в текущем году нас ожидает бурный рост наземного эфирного телевидения – ведь оно остаётся бесплатным и некодированным. Доля IPTV в последние годы остаётся в Украине относительно стабильной, а вот кабель продолжает терять зрителя.

Цифровой телевизионный рынок также неуклонно растёт. Впрочем, здесь нет совершенно ничего удивительного – ведь Украина практически полностью свернула эфирное аналоговое вещание.

Любопытным является то, что в кабельном сегменте позиции теряют не только устаревший аналог (для отключения которого в кабеле, к слову, дедлайн не установлен), но и цифра.

Доля компании SES в спутниковом охвате украинских домохозяйств в 2019 году составила 99.5%. Это, конечно, не 100%, имевшие место по состоянию на 2017 год, однако, тоже весьма и весьма неплохо.

Покрытие украинских домохозяйств компанией SES по орбитальным позициям по состоянию на конец 2019 также оставалось достаточно стабильным. Безусловное лидерство принадлежало уже упомянутой выше позиции 4.8° / 5.0° восточной долготы, сигнал с которой украинские телевизионные домохозяйства принимают как непосредственно на индивидуальные спутниковые антенны, так и через прочие каналы связи (кабель, цифровой эфир, IPTV), которые, в свою очередь «подпитываются» сигналом со спутника. На втором месте – орбитальная позиция 31.5° восточной долготы. Это достаточно молодой спутник, запущенный в космос 8 лет тому. Здесь также ситуация практически аналогичная – за исключением, разве что того, что данный спутник не используется в качестве транспорта эфирными сетями. Зато этот спутник активно используется в качестве источника контента кабельщиками – в частности, именно с него они берут для своих сетей каналы медиа-группы Discovery. Своего зрителя в Украине имеет и орбитальная позиция 19.2° восточной долготы. Впрочем, охват данного спутника в Украине в последнее время несколько уменьшился из-за того, что компания SES немного перенаправила его лучи.

А вот доля орбитальной позиции 28.2° / 28.5° восточной долготы в Украине свелась к нулю (разумеется, это совсем не означает того, что на данный спутник не направлено в нашей стране ни одной антенны – просто их доля ничтожно мала и погоды в общей статистике не делает). Известно, что в прошлом данная позиция также была весьма популярна в нашей стране. Впрочем, данная популярность была весьма сомнительной. Дело в том, что ранее на эту орбитальную позицию свои тарелки направляли любители «пиратского» просмотра (пресловутый кардшаринг), смотревшие нелегально с британских платформ матчи английской футбольной лиги. Однако, после того, как компания SES немного перенаправила лучи этого спутника, его покрытие в Украине уменьшилось. Соответственно, закончилась «лафа» для любителей «шары» – поэтому вряд ли стоит переживать из-за самого факта исчезновения данной орбитальной позиции из рейтингов.

Что касается начала кодирования сигнала ведущих украинских медиагрупп, то здесь в компании SES, по словам Онно Зонневельда, не видят никаких серьёзных проблем. По сути, с технической стороны компании всё равно, какой сигнал транслировать через свои спутники – открытый или кодированный. Разумеется, с началом кодирования несколько уменьшилось количество зрителей, принимающих сигнал непосредственно со спутника (по прогнозам Онно Зонневельда, компания SES может потерять около 700 тысяч домохозяйств). Однако, кодирование несёт в себе и положительный аспект – ведь оно способствует развитию рынка платного телевидения в Украине.

По словам Онно Зонневельда, украинский телевизионный рынок чем-то похож на телевизионный рынок Германии: в обеих странах вещает большое количество открытых спутниковых каналов. В Украине до недавнего времени их было 109, сейчас – около 80-ти. Однако, открытое вещание – это не бизнес-модель, а с началом кодирования телевидение превращается в бизнес, идёт общее оздоровление рынка. Которое, в свою очередь, принесёт на рынок большую стабильность. И в этом в компании SES видят огромный плюс для себя.

Платный сегмент телевизионного рынка также может и должен стать своего рода «драйвером», стимулирующим запуск в Украине новых технологий и технических решений – таких, к примеру, как современный видео-кодек HEVC. Данный кодек обладает большей эффективностью при компрессии в сравнении со своими предшественниками – а стало быть, позволяет «упаковать» в один транспондер большее количество телеканалов без потери качества. Однако, трансляция каналов в данном кодеке – это лишь половина задачи. Вторая же половина задачи заключается в организации их приёма. И здесь возможна проблема. На руках у населения по-прежнему остаётся огромное количество устаревших ресиверов, которые «не понимают» не только HEVC, но и MPEG-4, а также не способны принимать сигнал в стандарте DVB-S2. Такие устройства не завозятся в Украину уже примерно лет шесть, однако, они по-прежнему активно эксплуатируются – по данным SES доля таких ресиверов составляет примерно 30%. И это те домохозяйства, которые привыкли смотреть открытые каналы. Соответственно, некодированным каналам пока нет смысла транслировать сигнал в данном кодеке. А вот платные платформы вполне могут себе это позволить – ведь человек, решивший оформить официальную подписку на услуги платного ТВ, вполне готов заплатить и за современное приёмное оборудование, которое даст ему возможность наслаждаться услугой в полной мере.

Впрочем, процесс «перестройки» телевизионного рынка Украины под «бизнес-модель» продолжается, и пока идёт не так быстро, как прогнозировалось. Определённую роль в данной «заминке», по мнению Онно Зонневельда, сыграло решение медиагрупп (согласованное с правительством) запустить на спутнике по одному открытому телеканалу. Некоторые телезрители восприняли этот шаг как признак того, что очень скоро «полная шара» вернётся, и не торопятся оформлять подписку на платные платформы. Также Онно Зонневельд прогнозирует, что в ближайшей перспективе зритель будет принимать украинские телеканалы по «смешанной» схеме – каналы медиагрупп будут приниматься из бесплатного наземного эфира DVB-T2, а всё остальное – со спутника. Зрители просто докупят эфирный цифровой тюнер, либо поставят себе «комбинированный» ресивер.

И в заключении Онно Зонневельд напомнил, что сегодня бизнес компании SES охватывает два огромных направления: передача видео и передача данных. Пандемия коронавируса в значительной мере повлияла на сектор услуг передачи данных: остановились пассажирские авиарейсы, стоят в портах без пассажиров круизные теплоходы. А значит – просел сектор услуг доступа в Интернет для самолётов и кораблей. Собственно, на протяжении нескольких месяцев данные услуги были практически не востребованы. В то же время влияние пандемии на сектор передачи видео, вопреки прогнозам, оказалось минимальным. Разумеется, из-за остановки спортивных соревнований, концертной деятельности и многих других массовых мероприятий значительно упал спрос на услуги спутниковых перегонов. Однако в остальном рынок передачи видео остаётся стабильным – несмотря ни на что, подавляющее большинство телеканалов продолжает регулярное вещание. Собственно, на украинском рынке за время пандемии компания SES потеряла лишь одного клиента – небольшой региональный телеканал «Центральный», вещавший из Полтавы. В остальном же ситуация остаётся стабильной.

В свою очередь, Мила Филинкова, отвечающая в компании SES ASTRA AB за маркетинг и PR в Украине и странах СНГ, также принимавшая участие в презентации, напомнила о том, что в этом году компания празднует юбилейную дату: 20 лет присутствия на рынке Украины. Ровно 20 лет тому – в 2000 году – компания открыла представительство в нашей стране. И изначально по этому случаю в компании SES планировали проведение в этом году специальных юбилейных мероприятий для клиентов и партёров. Однако их пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в SES настроены оптимистично, и планируют проведение празднования уже в следующем году. На которое Онно Зонневельд и Мила Филинкова уже пригласили всех участников интернет-конференции.

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