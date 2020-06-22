Запуск нового стриминга ViacomCBS отложили ещё на год

ViacomCBS перенесла запуск своего анонсированного масштабного видеосервиса ещё на год. Вместо 2020 года, «дом брендов» начнет работу в 2021 году, передает Кабельщик.

Согласно данным, ViacomCBS сообщила о планах запустить новый стриминг в феврале текущего года — он должен был начать работу в течение 2020 года. Однако по новым данным, сервис появится уже в следующем году «с 15 тысячами часов нового программирования Viacom и CBS в дополнение к существующим 15 тысячам часов CBS All Access».

Согласно планам, новый стриминг будет включать в себя контент кабельных сетей ViacomCBS, таких как Nickelodeon, MTV и Comedy Central, Smithsonian Networks и Paramount Network. Также зрителям будут предложены новости более чем 200 партнерских сетей и прямые спортивные трансляции, такие как PGA Golf и NFL.

Напомним, принадлежащие ViacomCBS платформы CBS All Access и Showtime, имеют более 10 млн подписчиков, а сервис Pluto TV насчитывает 20 млн ежемесячных пользователей. То есть общая аудитория приравнивает ViacomCBS к таким гигантам как Hulu с 30,7 млн подписчиками или Disney+ с 28,6 млн подписчиками.

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