Министерство торговли США сняло ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei. В частности, это касается развития технологий 5G, передает Mobiltelefon.ru.

Согласно данным, причиной такого решения Министерства стала путаница, возникшая в результате санкций, что поставило многие американские компании в невыгодное положение в вопросах продвижения технологических стандартов. Возможно, это станет первым шагом к полному восстановлению торговых отношений между Китаем и США.

Напомним, в конце марта Министерство торговли США в очередной раз продлило временное разрешение для компаний на сотрудничество с Huawei.

С момента выхода указа Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei Минторг уже трижды «миловал» китайского производителя — в мае, августе и ноябре прошлого года.

В Министерстве торговли это обосновывали тем, что такое продление необходимо провайдерам для поддержания нормальной работы сетей, пока не будет найдена альтернатива китайскому техногиганту.

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