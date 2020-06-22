Более 1 миллиона абонентов Киевстар выбрали контракт

Количество абонентов Киевстар — физических лиц, выбравших контрактное обслуживание, превысила 1 миллион. В ТОП-5 городов, жители которых предпочитают контракт, попали Киев, Одесса, Днепр, Кривой Рог и Львов.

Больше всего новых подключений и переходов на контрактные тарифы в течение месяца было в феврале и марте 2020 года, если сравнивать данные последних 3 лет. Но даже в течение апреля и мая количество подключений было на достаточно высоком уровне, по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Ведь Киевстар предложил абонентам разные способы перехода на контракт. Не только в своих фирменных магазинах, но и в магазинах партнеров: Алло, Мобижук, Ringo и других; и дистанционно — через курьерскую доставку, которая работает по всей Украине.

«За последний год количество наших контрактных абонентов выросло почти на 40%. Ведь мы предложили очень выгодные тарифы с большим объемом услуг и удобными условиями оплаты. Кроме этого, контракт более надежный для защиты номера и сервисов, привязаных к нему: банкинг, социальные сети и многое другое», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Интересно, что контрактные абоненты Киевстар по сравнению с клиентами на предоплате:

больше пользуются смартфонами и мобильным интернетом – почти 90% абонентов;

используют в 3 раза больше мобильного интернета;

в 1,5 раза больше говорят в сети Киевстар и в 4 раза больше с абонентами других операторов;

в 2 раза больше звонят на номера за рубежом.

Среди преимуществ контрактных тарифов, которые привлекают клиентов: возможность пользоваться всеми услугами сразу, а оплачивать даже в следующем месяце; высокий уровень защиты SIM-карты и номера от мошенников; больший объем услуг, которые включены в тариф без дополнительной платы, таких как фиксированный интернет.

Также контрактные абоненты могут подключить на один счет несколько номеров своей семьи и управлять ими. Для этого Киевстар запустил тариф «Семья»: безлим в сети, 60 минут на другие сети, 6000 Мб интернета и безлим более чем на 20 приложений: социальные сети, мессенджеры, онлайн карты и прочее.

А для абонентов старшего возраста, которым нужны только звонки, Киевстар разработал специальный тариф «Звонки для родителей». За 60 грн в месяц абоненты получают безлимитные звонки в сети оператора и возможность звонить на номера других операторов по 0,6 грн за минуту разговора.

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